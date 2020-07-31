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Стало известно расписание Кубка мэра Москвы. Трибуны смогут быть заполнены на 10%

Стало известно расписание Кубка мэра Москвы. Трибуны смогут быть заполнены на 10%
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба представило расписание традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

Турнир пройдёт на МСК «ЦСКА Арена» с 27 по 29 августа. Согласно требованиям Роспотребнадзора трибуны могут быть заполнены только на 10% от общей вместимости.

27 августа (четверг)
15:00 (мск). ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)
19:00. Церемония открытия
19:15. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

28 августа (пятница)
15:00. «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)
19:00. «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва)

29 августа (суббота)
15:00. «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)
19:00. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
21:00. Церемония награждения

Динамовцы являются самой титулованной командой за 12-летнюю историю Кубка мэра Москвы. В активе клуба шесть побед на турнире.

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