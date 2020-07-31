Стало известно расписание Кубка мэра Москвы. Трибуны смогут быть заполнены на 10%

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба представило расписание традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

Турнир пройдёт на МСК «ЦСКА Арена» с 27 по 29 августа. Согласно требованиям Роспотребнадзора трибуны могут быть заполнены только на 10% от общей вместимости.



27 августа (четверг)

15:00 (мск). ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)

19:00. Церемония открытия

19:15. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)



28 августа (пятница)

15:00. «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)

19:00. «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва)



29 августа (суббота)

15:00. «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подмосковье)

19:00. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

21:00. Церемония награждения

Динамовцы являются самой титулованной командой за 12-летнюю историю Кубка мэра Москвы. В активе клуба шесть побед на турнире.