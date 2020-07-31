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Торторелла — о главном тренере «Торонто»: он был одним из самых неуступчивых моих игроков

Торторелла — о главном тренере «Торонто»: он был одним из самых неуступчивых моих игроков
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о совместной работе с главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдоном Кифом.

Командам предстоит встретиться в серии квалификации Кубка Стэнли. В качестве игрока Киф провёл три сезона за «Тампу», которой тогда руководил Торторелла.

«Я очень сильно его уважаю. Он один из самых неуступчивых игроков из всех, с кем мне довелось поработать. Он не так долго играл у меня, но у него была только одна манера игры – он очень старался. Я желаю ему успехов. Но только не в этой серии», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о совместной работе с главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» Джоном Тортореллой.

Главный тренер «Торонто»: работа Тортореллы легла в основу моего тренерского образования
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