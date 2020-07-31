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Главный тренер «Торонто»: работа Тортореллы легла в основу моего тренерского образования

Главный тренер «Торонто»: работа Тортореллы легла в основу моего тренерского образования
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о совместной работе с главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» Джоном Тортореллой.

«Я был молодым парнем. Играть у него было тяжело. Молодому человеку учиться у него совсем непросто. Я это понял. Зато когда я перешёл из игроков в тренеры и стал думать, что для меня важно, как мне составить программу действий, вот тогда я в полной мере оценил работу Джона по созданию командной концепции.

Я оглядываюсь назад. Мне не удалось выиграть Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, меня там уже не было. Но я видел, как формировалась команда, как она поднималась все выше и выше, пока я не перестал соответствовать ее уровню. Я видел, как он собирал состав, как он делал из него чемпионскую команду. Всё это легло в основу моего тренерского образования.

Я помню, как Джон работал с молодыми ребятами, звёздными молодыми ребятами. Он сыграл очень большую роль в формировании их карьеры. Они добились успеха с ним. Я получил очень приятное сообщение от Джона, когда меня подняли в «Лифс», и очень благодарен ему за это. Многому у него научился, и мне повезло, что у меня есть шанс снова пообщаться с ним.

Я готов. Тортс – настоящий боец. И я хотел бы считать себя таковым. Лучший способ продемонстрировать уважение – подготовить команду к борьбе. Это всё, что вы услышите от меня относительно Джона и нашего прошлого. Я полностью сконцентрируюсь на своей команде. Это лучшее, что я могу сделать, чтобы продемонстрировать моё уважение», – сказал Киф.

Командам предстоит встретиться в серии квалификации Кубка Стэнли. В качестве игрока Киф провёл три сезона за «Тампу», которой тогда руководил Торторелла.

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