Аверин: у «Локомотива» интересный потенциал, сплав молодости и опыта

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Аверин поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Работа на льду только начинается. Видны новые нюансы в тактике — нужно играть быстрее, агрессивнее и плотнее. Это система Андрея Скабелки, в КХЛ она известна всем, поскольку работает и даёт результат.

Селекция клуба? Вопрос не совсем по адресу. Я могу сказать только то, что в команду пришли сильные хоккеисты, обновилась линия легионеров. Например, защитник Алексей Марченко имеет хороший опыт игры в НХЛ, заметил, что какие-то моменты в его подготовке многие берут на вооружение.

Чувствую ли давление? После прошлого сезона любой игрок команды это давление чувствует. Ярославль — город хоккея, от игры «Локомотива» зависит настроение его мужской половины. Так что где-то мы в долгу перед болельщиками. Воздержусь от громких слов, но, на мой взгляд, у нас интересный потенциал, сплав молодости и опыта. Надеюсь, «Локомотив» будет решать максимальную задачу. Амбиции есть, сделаем всё возможное», ─ приводит слова Аверина Russia-Hockey.ru.