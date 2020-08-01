Сидни Кросби ─ о расизме: мы можем повлиять на ситуацию, люди берут с нас пример

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби намерен внести свой вклад в борьбу с проявлениями расизма и дискриминации.
«Конечно, люди берут с нас пример. Мы это понимаем. Мы знаем, что происходит в мире. От нас многое зависит, когда речь идёт о переменах. Нам есть о чём поговорить, и это очень важно. Я сам участвовал в таких беседах. И мне нужно продолжать говорить об этом. Надо учиться, быть в курсе того, что происходит в городах, где мы играем. Там мы можем повлиять на ситуацию.
Акция «Питтсбурга» и «Филадельфии» в поддержку движения Black Lives Matter? Многое произошло с тех пор, как мы сыграли последний матч. Обе команды посчитали важным показать, что мы едины по отношению к тому, что происходит, и хотим внести свою лепту в решение проблемы. В этом смысл нашего поступка», ─ приводит слова Кросби пресс-служба лиги.
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