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Георгиев поддержал движение BLM, изобразив на своей новой маске Мартина Лютера Кинга

Георгиев поддержал движение BLM, изобразив на своей новой маске Мартина Лютера Кинга
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев представил новую маску на розыгрыш Кубка Стэнли, показав фото в «Инстаграме». На ней изображен борец за гражданские права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. Таким образом россиянин поддержал движение Black Lives Matter.

Российский вратарь сообщил, что выставил аналогичную маску на аукционе, который продлится до 4 августа. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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