«Автомобилист» презентовал форму, в которой проведёт предсезонные матчи

«Автомобилист» в официальном «твиттере» презентовал форму, в которой проведёт предсезонные матчи в ходе подготовки к старту 13-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Форму представил маскот екатеринбургского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».
Уральская команда вышла из отпуска 14 июля. С 17 по 31 июля «Автомобилист» провёл тренировочные сборы на базе в поселке Рефтинский в Свердловской области.
С 10 по 14 августа команда примет участие в мемориале Ромазана в Магнитогорске, где сыграет с местным «Металлургом», хабаровским «Амуром», новосибирской «Сибирью» и пекинским «Куньлунь Ред Стар». 20 августа в Екатеринбурге состоится контрольный матч с челябинским «Трактором».
С 23 по 26 августа «Автомобилист» выступит на Кубке губернатора Челябинской области. Кроме хозяев турнира соперниками станут новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик».
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