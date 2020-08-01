«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: Свечников отдал классный голевой пас на Ахо

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников отметился классной результативной передачей во втором периоде встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин ассистировал Себастьяну Ахо при розыгрыше большинства.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE-трансляцию.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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