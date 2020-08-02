NBC Sports: если «пингвины» проиграют серию, то первый матч будет сниться им как кошмар

Обозреватель NBC Sports Адам Гретц выразил мнение о первом матче серии между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс», где сенсационную победу одержали «канадцы» (3:2 ОТ).
«Защитник «Монреаля» Джефф Питри стал удивительным героем для своей команды, забив победный гол в овертайме первой игры. Каков рецепт победы? Отличные действия Кэри Прайса, немного удачи и хорошая игра молодых хоккеистов в самые ответственные моменты. Прайс внёс вклад в то, чтобы удержать команду в начале матча и продолжил делать важные сейвы на протяжении всей встречи. И если «пингвины» проиграют эту серию, то первый матч будет сниться им как кошмар. У «Питтсбурга» была масса возможностей, особенно в большинстве, где команда Салливана действовала ужасно. Не смогли забить при игре пять на три, а затем упустили возможность решить исход матча в овертайме», — отметил Гретц.
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