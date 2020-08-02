Болельщики «Монреаля» требуют исполнять перед матчами гимн Канады на французском языке

Исполнение государственного гимна Канады только на английском языке перед матчем плей-ин между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» вызвало недовольство франкоязычных болельщиков «Монреаля».

«Чёрт возьми, государственный гимн всегда был на двух языках! Спасибо, НХЛ», — недовольно сказал бывший мэр Монреаля Дени Кодерр.

«А если в матчах, когда «Монреаль» будет номинальным хозяином, исполнять гимн только на французском, это уравняет ситуацию?» — задался вопросом в «Твиттере» болельщик Николя Руа.

Стоит напомнить, что официальными языками Канады являются французский и английский. Матч закончился победой «Монреаля» со счётом 3:2 ОТ. Второй матч серии «Питтсбург» — «Монреаль» состоится 4 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Напомним, квалификационный раунд Кубка Стэнли проходит в формате серии матчей до трёх побед.