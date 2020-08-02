Зибанеджад — о 2:3 в матче с «Каролиной»: «Рейнджерс» так и не включились. Нас переиграли

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подвёл итоги матча с «Каролиной Харрикейнз» (2:3, 0-1 в серии) в квалификационном раунде плей-офф НХЛ.



«Нас просто переиграли. Мы так и не включились. Нормальные шансы у нас были, но нам не удалось хорошо сыграть в большинстве и получить от этого импульс», – сказал Зибанеджад.

На второй минуте встречи счёт открыл защитник «Каролины» Джейкоб Славин. На 27-й минуте подопечные Роба Бриндамора упрочили преимущество, гол забил Себастьян Ахо после отличной передачи российского форварда Андрея Свечникова. Вскоре «рейнджеры» сократили отставание, шайбу забросил нападающий Мика Зибанеджад. В середине третьего периода форвард Мартин Нечас восстановил разницу в два гола. Незадолго до конца основного времени Марк Стаал вновь сократил отставание «Рейнджерс» до минимума, одним из ассистентов выступил Артемий Панарин.