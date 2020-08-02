Расписание игрового дня НХЛ на 2 августа

В Национальной хоккейной лиге официально возобновился сезон-2019/2020. В ночь с 2 на 3 августа будет сыграно пять матчей.

21:00 мск. «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс».

22:00 мск. «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз».

1:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

3:00 мск. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

5:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.