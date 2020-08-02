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Расписание игрового дня НХЛ на 2 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 2 августа
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге официально возобновился сезон-2019/2020. В ночь с 2 на 3 августа будет сыграно пять матчей.

21:00 мск. «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

22:00 мск. «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

1:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

3:00 мск. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
03 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

5:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
03 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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