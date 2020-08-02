Логинов: проблем с адаптацией в «Нефтехимике» не было, со многими знаком давно

Защитник «Нефтехимика» Александр Логинов подвёл итоги двух контрольных матчей с казанским «Ак Барсом» (3:2, 1:4).

«В новом коллективе чувствую себя нормально. Проблем с адаптацией не было — со многими ребятами знаком давно. С молодыми хоккеистами тоже познакомился.

Сложно ли играть с «Ак Барсом»? Скорее, сложность не в сопернике. Сейчас все примерно в одинаковой форме. Для меня «Ак Барс» — приятный соперник, с которым всегда интересно играть. Сложность, скорее, из-за того, что очень большой перерыв был из-за пандемии. Отсутствие игровой практики, возможно, размыло немного рисунок игры. Практика необходима, и она набирается в таких вот предсезонных матчах.

В первом матче присутствовали сумбур и немного нервозность. У молодых ребят эмоции перехлёстывали, поэтому случались ошибки. По движению мы точно не уступали. Игра мне понравилась. Единственное, было очень много удалений. Это связываю с тем, что обе команды под нагрузками. На фоне усталости теряется концентрация и идут ненужные удаления. Мой гол? Не сказать, чтобы коронный. Мне нравится брать на себя ответственность за бросковые, дальние позиции. У меня это получается. Вот и в том матче была хорошая позиция для броска. Бросил, попал.

Что не получилось во втором матче? Выглядели немного потяжелее в движении. Надо понимать, что два матча меньше чем за 24 часа — это тяжело. Восстановление должно быть полноценным. «Ак Барс» тоже выглядел не лучшим образом. У команд было много брака. Однако картинка для понимания ясна. Мы знаем, куда нужно двигаться и над чем работать», ─ приводит слова Логинова пресс-служба клуба.