Буцаев — о контрольных матчах с «Ак Барсом»: посмотрели много молодёжи, увидели позитив
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги двух контрольных матчей с казанским «Ак Барсом» (3:2, 1:4).
«Провели две хорошие, обоюдоострые встречи. Играли с азартом. Сегодня соперник превосходил нас в движении, борьбе. Два хороших матча в подготовительный период. Посмотрели много молодёжи. Увидели много позитива», — приводит слова Буцаева аккаунт «Нефтехимика» в «Твиттере».
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
«Ак Барс» в предсезонном матче обыграл «Нефтехимик». Галиев набрал 3 очка
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