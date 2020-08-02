Йоонас Корписало займёт место в воротах «Коламбуса» в первом матче серии с «Торонто»

Финский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало займёт место в воротах в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». О выборе голкипера сообщил главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла. При этом специалист отказался объяснять свой выбор.

Матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» состоится в ночь со 2 на 3 августа. Начало — в 03:00 мск.

В нынешнем сезоне 26-летний Корписало одержал 19 побед в 37 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 91,1 и коэффициенте надёжности 2,60.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.