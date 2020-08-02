Задоров: «Колорадо» точно выиграет Кубок Стэнли, если продержится без травм

Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.

«Что нужно сделать «Колорадо», чтобы дойти до Кубка Стэнли? На самом деле у нас всё для этого есть. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в плей-офф — это наполовину залог победы. Есть такое негласное правило. Но когда у тебя два вратаря, которые могут потащить на протяжении 20 матчей, — это хорошо.

Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Мы посмотрели контрольный матч с «Миннесотой», разобрали его. Там чуть-чуть не хватало нам огня. Но этот огонь точно придёт в воскресенье в матче с «Сент-Луисом». Начинаются уже настоящие игры — против тех соперников, которых мы не очень любим, и против которых мы точно будем биться. Главное — обойтись без травм. Если «Колорадо» продержится без них, думаю, мы точно выиграем Кубок Стэнли в этом году», ─ приводит слова Задорова «Матч ТВ».