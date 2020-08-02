Нападающий «Чикаго» Каджула дисквалифицирован на один матч за удар в голову

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дрейк Каджула пропустит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

По информации официального сайта НХЛ, игрок дисквалифицирован на одну игру. В первом матче серии с «Ойлерз» (6:4) Каджула грубо атаковал Тайлера Энниса в голову. Арбитры не удалили форварда «Чикаго» за это нарушение. Эннис смог доиграть матч до конца.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.