Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон»

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой «лётчиков» со счётом 4:1 (0:0, 1:3, 0:1). Таким образом, «Филадельфия» повела 1-0 в серии до трёх побед.



Победную шайбу в середине второго периода забросил нападающий «Филадельфии» Нейт Топсон. Голами в составе победителей также отметились: Сихаэль Раффль, Филипп Майерс и Скотт Лотон. 2 (1+1) очка набрал форвард Михаэль Раффль.



Единственный гол в составе «Брюинз» забил американский нападающий Крис Вагнер.



Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей — он поучаствовал в атаке, которая закончилась победной шайбой.