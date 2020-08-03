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Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон»

Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой «лётчиков» со счётом 4:1 (0:0, 1:3, 0:1). Таким образом, «Филадельфия» повела 1-0 в серии до трёх побед.

Победную шайбу в середине второго периода забросил нападающий «Филадельфии» Нейт Топсон. Голами в составе победителей также отметились: Сихаэль Раффль, Филипп Майерс и Скотт Лотон. 2 (1+1) очка набрал форвард Михаэль Раффль.

Единственный гол в составе «Брюинз» забил американский нападающий Крис Вагнер.

Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей — он поучаствовал в атаке, которая закончилась победной шайбой.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Раффль (Санхайм) – 25:33' (5x5)   0:2 Томпсон (Раффль, Проворов) – 29:31' (5x5)   1:2 Вагнер (Нордстрём, Макэвой) – 38:51' (5x5)   1:3 Майерс (Ворачек) – 38:59' (5x5)   1:4 Лотон (Хейз) – 44:07' (5x5)
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