Джонс: защитникам «Коламбуса» удалось ограничить пространство Мэттьюса

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0).
«Когда у тебя нет права последней замены, нелегко получать на льду те противостояния, которые ты хочешь. Многое приходилось делать на лету. Мы не были зациклены на конкретных противостояниях, чего Торторелла и сам предпочитает не делать, поскольку, к счастью, у нас есть несколько звеньев, способных играть против разных соперников. Мне, как вы видели, выпало сегодня в основном играть против звена Мэттьюса, и нам, считаю, в основном удалось ограничить его пространство. Безусловно, у „Торонто“ прекрасные игроки, которые в любом случае какие-то шансы получат, но в эти моменты Корписало нас выручил», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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