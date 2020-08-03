Шестёркин вернулся к тренировкам и может сыграть во втором матче с «Каролиной»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт «рейнджеров». Главный тренер Дэвид Куинн рассказал, что не знает, сможет ли Шестёркин сыграть во втором матче с «Каролиной Харрикейнз», решение пока не принято. Напомним, россиянин пропустил первый матч серии.
Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
Куинн: не уверен, что Шестёркин сможет сыграть во втором матче, а Лундквист был хорош
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