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Председатель ФХБ: только в Беларуси чемпионат мира может пройти на государственном уровне

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Председатель ФХБ: только в Беларуси чемпионат мира может пройти на государственном уровне
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился ожиданиями от ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге.

«Работаем и готовимся, исходя из обычных условий, из того, что чемпионат всё-таки состоится. Не смотрим ни на какие факторы, и особенно пандемию. Будем действовать по обстоятельствам. Всё идёт по плану. Билеты с большой вероятностью появятся в сентябре.

Международные соревнования будут привлекаться в Беларусь с точки зрения их коммерческой эффективности. И кому, как не хоккею вместе с футболом, в этом плане показывать коммерческую составляющую? Болельщицкая среда наверняка этому поспособствует. И мы прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую эффективность этого чемпионата. Чтобы снизить нагрузку государства в поддержке хоккея. Не секрет, что из всего спорта хоккей отвлекает на себя очень большие средства. Поэтому мы постараемся помочь государству своей маркетинговой, коммерческой работой в приёме и проведении чемпионата.

А имиджевую составляющую обеспечат наш народ и государство. Здесь мы особенно не беспокоимся, потому что ни в одном государстве чемпионат мира по хоккею не проходит на государственном уровне. Такого не было до этого и, скорее всего, не будет в ближайшие десятилетия. А у нас это возможно! Поэтому с имиджем, экспрессией, позиционированием как внутри страны, так и на весь мир, проблем не будет», — цитирует Савилова официальный сайт ФХБ.

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