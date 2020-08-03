Председатель ФХБ: только в Беларуси чемпионат мира может пройти на государственном уровне

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился ожиданиями от ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге.



«Работаем и готовимся, исходя из обычных условий, из того, что чемпионат всё-таки состоится. Не смотрим ни на какие факторы, и особенно пандемию. Будем действовать по обстоятельствам. Всё идёт по плану. Билеты с большой вероятностью появятся в сентябре.



Международные соревнования будут привлекаться в Беларусь с точки зрения их коммерческой эффективности. И кому, как не хоккею вместе с футболом, в этом плане показывать коммерческую составляющую? Болельщицкая среда наверняка этому поспособствует. И мы прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую эффективность этого чемпионата. Чтобы снизить нагрузку государства в поддержке хоккея. Не секрет, что из всего спорта хоккей отвлекает на себя очень большие средства. Поэтому мы постараемся помочь государству своей маркетинговой, коммерческой работой в приёме и проведении чемпионата.



А имиджевую составляющую обеспечат наш народ и государство. Здесь мы особенно не беспокоимся, потому что ни в одном государстве чемпионат мира по хоккею не проходит на государственном уровне. Такого не было до этого и, скорее всего, не будет в ближайшие десятилетия. А у нас это возможно! Поэтому с имиджем, экспрессией, позиционированием как внутри страны, так и на весь мир, проблем не будет», — цитирует Савилова официальный сайт ФХБ.