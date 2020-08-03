Виталий Кравцов может сыграть в следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может принять участие в следующем матче плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Форвард Йеспер Фаст получил повреждение на первой минуте предыдущей встречи, его заменит либо Кравцов, либо Стивен Фогарти, также тренирующийся с командой.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.