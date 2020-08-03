Бриндамор: «Каролине» повезло со Свечниковым. Он особенный парень

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил выступление российского нападающего Андрея Свечникова во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). В этой встрече форвард оформил хет-трик.
«Когда я понял, что он особенный? Вероятно, в первый раз, когда я встретил его. Я даже не видел, как он играет, кроме как на видео, а потом я встретил его. Я знал, что он будет особенным. Это особенный парень, и он становится всё лучше и лучше. Нам действительно повезло с ним», ─ сказал Бриндамор.
В этой встрече Свечников провёл на льду 15 минут 43 секунд, нанёс три броска по воротам, забросил три шайбы, совершил шесть силовых приёмов и окончил матч с показателем полезности «+2». Он стал первым игроком в истории клуба, кому удалось оформить хет-трик в матче плей-офф.
- 3 августа 2020
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