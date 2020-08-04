«Даллас» уступил «Вегасу», ведя 3:1 в третьем периоде. У Дениса Гурьянова – «-3»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч кругового турнира НХЛ между представителями Западной конференции – «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 в этой встрече одержали номинальные хозяева площадки.

Счёт в игре был открыт уже на 2-й минуте встречи нападающим «Вегаса» Чандлером Стивенсоном. Однако на этот гол гости ответили трёмя заброшенными шайбами, авторами которых стали Джо Павелски, Джейми Олексяк и Корри Перри. Таким образом, «Даллас» вёл в счёте 3:1 до середины 3-го периода. Однако игроки «Вегаса» сумели собраться и забросили 3 шайбы в период 10 по 15 минуты 3-го периода усилиями Марка Стоуна, Нейта Шмидта и Уильяма Каррье. Точку в этой игре поставил Вильям Карлссон, установивший окончательный счёт встречи – 5:3 в пользу «Вегаса».

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3 результативные передачи на свой счёт записал защитник «Далласа» Миро Хейсканен, игроки «Вегаса» Нейт Шмидт и Марк Стоун набрали по 2 (1+1) очка.

23-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 15 минут, завершив встречу без набранных очков и с показателем полезности «-3». Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов за 14 минут и 42 секунды также не сумел набрать очков, а российский голкипер «Старз» Антон Худобин остался в запасе на этот матч.