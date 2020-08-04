Амиров: раньше в сборной акцент делался на обороне. Сейчас общие черты с советским хоккеем

Форвард молодёжной сборной России Родион Амиров поделился мыслями о работе в национальной команде с главным тренером Игорем Ларионовым. Легендарный хоккеист сменил на этом посту Валерия Брагина.

«Если в прошлом больший акцент делался на обороне, то сейчас это комбинационный, атакующий стиль. В нём есть общие черты с советским хоккеем. На этом этапе и физическая, и тактическая подготовка одинаково важны. Мы начали осваивать тактику, занятия на льду проходят очень интересно: много новых упражнений, всё построено на пасах. Тренерский штаб много с нами общается: если что-то не получается, Игорь Николаевич спокойно объясняет, помогает сделать правильно», – цитирует Амирова пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.