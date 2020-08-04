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Защитник «Сибири» Меньшиков выбыл из строя ориентировочно на три недели

Защитник «Сибири» Меньшиков выбыл из строя ориентировочно на три недели
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков получил травму верхней части тела на тренировке и выбыл из строя ориентировочно на три недели, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

Прошедший сезон 30-летний Меньшиков провёл в челябинском «Тракторе». В 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «–11» и 80 минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 16 минут 50 секунд за матч. В розыгрыш Кубка Гагарина «Трактор» не попал.

Ранее в КХЛ Меньшиков защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста». Он уже выступал за клуб из Новосибирска с 2014 по 2016 год.

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