Защитник «Сибири» Меньшиков выбыл из строя ориентировочно на три недели

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков получил травму верхней части тела на тренировке и выбыл из строя ориентировочно на три недели, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

Прошедший сезон 30-летний Меньшиков провёл в челябинском «Тракторе». В 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «–11» и 80 минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 16 минут 50 секунд за матч. В розыгрыш Кубка Гагарина «Трактор» не попал.



Ранее в КХЛ Меньшиков защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста». Он уже выступал за клуб из Новосибирска с 2014 по 2016 год.