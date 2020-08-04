Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер Миронов покинул «Нефтехимик». В штаб Буцаева вошли Завьялов и Харисов

Тренер Миронов покинул «Нефтехимик». В штаб Буцаева вошли Завьялов и Харисов
Хоккей / КХЛ 0

В тренерском штабе «Нефтехимика» произошли изменения, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. В штаб Вячеслава Буцаева вошли два специалиста: Александр Завьялов и Роберт Харисов. В свою очередь Борис Миронов покинул хоккейный клуб.

Завьялов ранее работал в нижегородском «Торпедо», а в «Ак Барсе» трудился в тренерском штабе Зинетулы Билялетдинова. Чемпион России (1998) в составе «Ак Барса», двукратный призёр чемпионатов России (2000, 2002), Обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера «Ак Барса» (сезон-2017/2018).

Харисов в 2009 году закончил Высшую школу тренеров имени Н. Пучкова при Санкт-Петербургском государственном университете физической культуры имени П. Лесгафта с получением лицензии на тренерскую деятельность. Работал тренером в ХК «Ижсталь», в Китае и в Македонии.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020