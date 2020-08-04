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Ник Бэйлен и Лукаш Седлак официально подписали новые контракты с «Трактором»

Ник Бэйлен и Лукаш Седлак официально подписали новые контракты с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

После возвращения в Челябинск защитник Ник Бэйлен и нападающий Лукаш Седлак провели две недели в карантине. По его окончании хоккеисты присоединились к команде и подписали новые контракты с «Трактором», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.

Договорённости о продлении соглашений между игроками и клубом были достигнуты в июне. Контракты рассчитаны на три года — до конца сезона-2022/2023.

С нападающим Томашем Гикой также была достигнута договорённость о новом контракте. Он будет подписан в скором времени, после решения технических вопросов с документами.

Ранее Седлак высказался о возможном возвращении в НХЛ. Нападающий выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2016 по 2019 год.

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