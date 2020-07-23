Седлак: уже закрыл дверь в НХЛ. Не хочется бороться за то, чтобы просто попасть в состав

Форвард «Трактора» Лукаш Седлак высказался касательно возможного возвращения в НХЛ. Нападающий выступал за «Коламбус Блю Джекетс» с 2016 по 2019 год.
«Наверное, я уже закрыл эту дверь для себя. Каждый год в НХЛ едут лучшие молодые игроки, конкурировать с ними всё сложнее. В «Тракторе» я играю в первой тройке и большинстве, получаю много игрового времени, и мне уже не хочется бороться за то, чтобы просто попасть в состав клуба НХЛ», – цитирует Седлака «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 23 шайбы и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+13" и 80 минутах штрафного времени. В среднем за матч Седлак проводил на льду чуть меньше 19 минут.
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