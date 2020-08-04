Овечкин — о действиях его звена в матче с «Тампой»: ещё есть два матча, чтобы раскачаться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил действия своего звена в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б).
«Сейчас сложно сказать, в каком состоянии находится наше звено. Но мы точно знаем, что можем играть лучше. Обязаны это делать. Да, сегодня мы не уступили сопернику в физике, но в плане создания моментов не преуспели. Впрочем, у нас есть ещё два матча, чтобы раскачаться. Для этого и проводится этот круговой турнир», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Илья Ковальчук, проведшие на льду 21 минуту 29 секунд и 17 минут 5 секунд соответственно, результативных баллов не набрали, при этом показатель полезности экс-игрока «Монреаля» составил «-1». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова.
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