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Овечкин: у «Вашингтона» не было много моментов, но мы пытались найти свой путь

Овечкин: у «Вашингтона» не было много моментов, но мы пытались найти свой путь
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче группового раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б).

«Не думаю, что мы плохо начали матч. Скорее, мы пытались задать тон игре. Использовали все четыре звена, играли в силовой хоккей. Да, у нас не было много моментов, но мы пытались найти свой путь. Их гол в первом периоде — наша ошибка», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Илья Ковальчук, проведшие на льду 21 минуту 29 секунд и 17 минут 5 секунд соответственно, результативных баллов не набрали, при этом показатель полезности экс-игрока «Монреаля» составил «-1». Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова.

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