Источник: голкипер Галимов продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Голкипер Станислав Галимов продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург» Мг. В составе челябинской команды он провёл 16 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 91,5% бросков. За команду из Магнитогорска Станислав сыграл в девяти матчах, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 90% бросков.
Галимов является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009 и 2010) в составе «Ак Барса», бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира—2008, чемпионом России сезона-2014/2015 и участником «Матча звёзд КХЛ»—2015.
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