Tages Anzeiger: в Швейцарии могут сохранить запреты до марта 2021 года. Это убьёт клубы

Швейцарское издание Tages Anzeiger сообщает, что федеральный совет страны рассматривает возможность продления запрета на массовые мероприятия с участием зрителей до конца марта 2021 года. По мнению издания, это приведёт к банкротству многих профессиональных хоккейных и футбольных клубов.



«Совсем недавно клубы были уверены, что ограничения снимут после окончания августа, а пока действует лимит на 1000 зрителей. Однако оптимизм был преждевременным. Правительство рассматривает вопрос о продлении этого запрета до конца марта 2021 года, и это настоящий шок. Это угрожает выживанию многих профессиональных клубов, которые зависят от зрительских денег. Это может убить многие клубы. Решение ещё не принято, голосование может состоятся после 12 августа, когда федеральный совет завершит свои каникулы», — отмечает издание.



Старт хоккейного сезона в Швейцарии намечен на 18 сентября, на матчах будет присутствовать не более 1000 зрителей.