Брэндон Лайпсик и ЦСКА договорились об однолетнем контракте

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Брэндон Лайпсик договорился об однолетнем контракте с московским ЦСКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Изначально интересы форварда в КХЛ представлял Сергей Исаков, затем хоккеист начал работать с агентом Алёшей Пилко. Лайпсик станет пятым легионером команды после вратаря Ларса Юханссона, защитников Мэта Робинсона и Класа Дальбека, а также форварда Марио Кемпе.



Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене, и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.