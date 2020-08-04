Организаторы Sochi Hockey Open внесли изменения в расписание турнира

Организаторы традиционного летнего турнира Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей.

⠀

Команды СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и олимпийская сборная России U20 сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира.

⠀

Обновлённое расписание турнира:

⠀

4 августа



15:00 (мск). «Сочи» – Олимпийская сборная России U20

19:00. СКА – «Локомотив»

⠀

5 августа



15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20

⠀

6 августа



17:00. СКА – «Локомотив»

⠀

7 августа



15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20

19:00. СКА – «Локомотив»

⠀

8 августа



13:00. Матч за третье место

17:00. Финал.



Ранее издание Sport24 утверждало, что в ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. В связи с этим проведение матчей с молодёжной сборной на Sochi Hockey Open находилось под вопросом.