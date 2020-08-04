Организаторы Sochi Hockey Open внесли изменения в расписание турнира

Организаторы традиционного летнего турнира Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей.
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Команды СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и олимпийская сборная России U20 сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира.
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Обновлённое расписание турнира:
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4 августа
15:00 (мск). «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»
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5 августа
15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
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6 августа
17:00. СКА – «Локомотив»
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7 августа
15:00. «Сочи» – Олимпийская сборная России U20
19:00. СКА – «Локомотив»
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8 августа
13:00. Матч за третье место
17:00. Финал.
Ранее издание Sport24 утверждало, что в ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. В связи с этим проведение матчей с молодёжной сборной на Sochi Hockey Open находилось под вопросом.
- 4 августа 2020
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