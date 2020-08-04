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Расписание игрового дня НХЛ на 4 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 4 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

19:00 (мск). «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

21:30. «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

23:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 23:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

01:45. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 01:45 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

05:45. «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
05 августа 2020, среда. 05:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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