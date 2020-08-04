Расписание игрового дня НХЛ на 4 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей розыгрыша Кубка Стэнли.



19:00 (мск). «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз».

21:30. «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс».

23:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

01:45. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз».

03:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз».

05:45. «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.