Сборная России U20 разгромила ХК «Сочи», выступавший молодёжным составом

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России провели матч в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Состав «Сочи» был набран из хоккеистов молодёжной команды. «Леопарды» потерпели поражение с разгромным счётом 0:6.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, шайбу забросил нападающий сборной России Максим Грошев. До конца первого периода Грошев успел оформить дубль, ещё один гол забил форвард Илья Сафонов. Во втором периоде сборная России поразила ворота хозяев ещё дважды, отличились нападающий Родион Амиров и Ярослав Лихачёв. В третьем периоде «Сочи» пропустил ещё одну шайбу.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.