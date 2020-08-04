Береснев: на тренировке узнали, что сыграем со сборной России. Сняли жилеты — и в аэропорт

Главный тренер МХК «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал итоги матча с олимпийской сборной России U20 (0:6).



«Для молодых ребят такие матчи – неоценимая помощь в развитии карьеры. Часто на тренировках ты пытаешься донести до ребят мысли о том, что нужно работать на других скоростях, быстрее соображать, отдавая передачу, — это часто проходит мимо их ушей. А в таких играх, как сегодня, все недостатки выходят наружу. Сегодня неплохо настроились, старались. Были, конечно, и посторонние на льду. Хотя изначально ставили цель, чтобы посторонних не было. Как узнали о том, что участвуем в турнире? Во время тренировки. Открою секрет: тренировались в жилетах, с утяжелением, с нагрузками. Так вот, сняли жилеты – и поехали в аэропорт», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.