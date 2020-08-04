«Ак Барс» победил «Нефтяник» в контрольном матче

Казанский «Ак Барс» провёл контрольный матч с клубом Высшей хоккейной лиги «Нефтяник». Подопечные Дмитрия Квартальнова победили со счётом 3:2.



Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Виктор Тихонов. «Нефтяник» отыгрался на экваторе второго периода, гол забил форвард Станислав Альшевский. Вскоре команда из Альметьевска вышла вперёд, ворота хозяев поразил нападающий Даниэль Насыбуллин. На старте третьего периода гол забил форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров. На 54-й минуте «Ак Барс» вышел вперёд усилиями защитника Альберта Яруллина.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.