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Сезоны в CHL начнутся 1 декабря, регулярка сократится до 64 матчей

Сезоны в CHL начнутся 1 декабря, регулярка сократится до 64 матчей
Хоккей / Прочие 0

Как стало известно «Чемпионату», сезоны главных юниорских лиг Канады — OHL, WHL и QMJHL — начнутся 1 декабря, регулярный чемпионат будет сокращён с 68 до 64 матчей. Командные сборы начнутся в середине октября после драфта НХЛ. Расписание уже утверждено, в ближайшее время лиги объявят об этом официально.

Напомним, в Национальной хоккейной лиге из-за коронавируса регулярный чемпионат был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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