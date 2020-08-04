Скабелка — о 0:6 от СКА: не получился у «Локомотива» первый матч. Нам было сложно успевать

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги проигранного матча со СКА (0:6).



«Не получился у нас первый матч после длительных сборов. Наверное, в первых двух периодах были какие-то неплохие моменты, но в целом СКА выглядел быстрее. Нам было сложно успевать. Вдобавок к этому вводим новые элементы. И сегодня долго думали, что надо делать. Не получилось взаимодействия на автомате. Отсюда и результат.



Коронавирус не скомкал нам предсезонку. Она прошла в штатном режиме. Готовились в Ярославле, где были созданы все условия. Тренировались на базе в закрытом режиме, прошли месяц без потерь. Получили нагрузку в полном объёме», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб