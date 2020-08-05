«Аризона» забила два гола на последней минуте, но проиграла «Нэшвиллу»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» и «Аризона Койотс» провели второй матч серии плей-ин. Победу со счётом 4:2 одержала команда Джона Хайнса. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 1-1.



На восьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «хищников» Ник Бонино. Через три минуты форвард Райан Джохансен упрочил преимущество «Нэшвилла». На 27-й минуте нападающий Калле Йернкрок упрочил преимущество «хищников». На 54-й минуте Виктор Арвидссон увеличил разницу в счёте. На последней минуте «Аризона» забила дважды, но отыграться не сумела.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.