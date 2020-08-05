Дмитрий Куликов отдал роскошный голевой пас из-за своих ворот в матче с «Калгари». Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Виннипега» отличился Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи российского защитника Дмитрия Куликова. «Калгари» удалось сравнять счёт после броска Элиаса Линдхольма. Результативными передачами отметились Эрик Густафссон и Шон Монахан.

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На данный момент счёт в серии 1-1. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Куликов провёл 52 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.