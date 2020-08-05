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«Рейнджерс» уступили «Каролине» в третьей игре кряду и завершили участие в Кубке Стэнли

«Рейнджерс» уступили «Каролине» в третьей игре кряду и завершили участие в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:1, которая позволила игрокам «Каролины» пройти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав победу в серии до трёх побед – 3:0.

Счёт в матче был открыт в начале 2-го периода нападающим «Рейнджерс» Крисом Крайдером. Однако после этой заброшенной шайбы от «Рейнджерс» последовали три безответные пропущенные шайбы. В составе «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен, Уоррен Фёгеле и Себастьян Ахо, оформивший дубль на последней минуте встречи, забросив в меньшинстве в пустые ворота и установив окончательный счёт в этой встрече – 4:1.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 22 минуты 47 секунд и 20 минут 2 секунды соответственно, и завершили встречу без набранных очков с показателями полезности «-2».

Видео лучших моментов встречи «Рейнджерс» — «Каролина» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, впервые вышедший в старте в серии с «Каролиной», отразил 27 из 30 бросков по воротам.

20-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и в третьей игре кряду отметился набранными очками, отдав результативную передачу. Его коэффициент полезности составил «+2».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Крайдер (Труба, Строум) – 20:12' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 23:18' (5x5)   1:2 Фёгеле (Шей, Нечас) – 45:07' (5x5)   1:3 Ахо – 50:26' (5x5)   1:4 Ахо (Терявяйнен) – 59:29' (en)
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