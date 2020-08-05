«Рейнджерс» уступили «Каролине» в третьей игре кряду и завершили участие в Кубке Стэнли

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:1, которая позволила игрокам «Каролины» пройти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав победу в серии до трёх побед – 3:0.

Счёт в матче был открыт в начале 2-го периода нападающим «Рейнджерс» Крисом Крайдером. Однако после этой заброшенной шайбы от «Рейнджерс» последовали три безответные пропущенные шайбы. В составе «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен, Уоррен Фёгеле и Себастьян Ахо, оформивший дубль на последней минуте встречи, забросив в меньшинстве в пустые ворота и установив окончательный счёт в этой встрече – 4:1.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 22 минуты 47 секунд и 20 минут 2 секунды соответственно, и завершили встречу без набранных очков с показателями полезности «-2».

Видео лучших моментов встречи «Рейнджерс» — «Каролина» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, впервые вышедший в старте в серии с «Каролиной», отразил 27 из 30 бросков по воротам.

20-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и в третьей игре кряду отметился набранными очками, отдав результативную передачу. Его коэффициент полезности составил «+2».