Гендиректор «Динамо» Мн призвал сплотиться вокруг Лукашенко и поддержать его на выборах

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков обратился к белорусам в преддверии голосования на выборах в Беларуси.



«Сегодня началось досрочное голосование на выборах президента Республики Беларусь. Казалось бы, ничего нового, белорусы пережили уже добрый десяток электоральных кампаний за время жизни в суверенном государстве. Споры, разногласия – нормальная история во время выборов. Однако необычные экономическая и эпидемиологическая ситуации породили неведомую доселе «инфодемию» – и эмоции, захлестнувшие буквально каждого.



Кто-то за президента, кто-то – за другого «кандидата кандидатов», кто-то против всех. Каждый имеет право на позицию и каждый имеет трибуну – многочисленные интернет-ресурсы сделали каждого известного и не очень человека спикером, чьи высказывания многократно тиражируются, выхватываются из контекста, зачастую извращаясь донельзя.



При этом многие высказывающиеся, на мой взгляд, не видят большой картины, за деревьями не видят леса. Не видят или не хотят видеть того, что наша страна проходит непростой период, не видят, что страна борется с глобальными и локальными экономическими неурядицами, связанными с переходом к новому экономическому укладу.



Не видят внешних угроз, старых и новых. Самое главное, не видят преимуществ, которые мы имеем сегодня в Беларуси по сравнению с соседями – безопасность, стабильность и самое главное – отсутствие катастрофического расслоения населения по уровню жизни. Все эти преимущества – результаты политики государства, в течение многих лет проводимой под руководством президента Александра Григорьевича Лукашенко.



Сейчас страна подошла в своём развитии к моменту, когда нужно ответить на многие вопросы – и по интеграции с соседями, и, глобально, по нашему месту в мире, по тому, как нам отвечать на сложнейшие вызовы современности – экология, пандемии, дрязги между глобальными игроками.



В такие моменты нужны сильные лидеры с существенным управленческим и политическим опытом. Обществу нужна консолидация вокруг таких лидеров. На мой взгляд, в стране есть один такой лидер – действующий президент. Считаю необходимым всем сплотиться вокруг него с тем, чтобы вместе в ближайшие годы найти ответ на проблемы и вызовы, стоящие перед народом суверенной Беларуси, пройти через турбулентность переходных периодов.



Знаю наверняка, что для президента (уверен – и для каждого из нас) наивысшей ценностью, является свободная и суверенная Беларусь. Давайте поддержим его, и вместе будем строить дальше свободную, сильную Беларусь!» — приводятся слова Баскова на странице группы в «Фейсбуке» «Будзьма! Сообщество честных людей».

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