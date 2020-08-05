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The Hockey News: это неизбежный конец эпохи Лундквиста. Теперь будущее за Шестёркиным

The Hockey News: это неизбежный конец эпохи Лундквиста. Теперь будущее за Шестёркиным
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель журнала The Hockey News считает, что поражение в серии от «Каролины Харрикейнз» подвело черту под карьерой голкипера Хенрика Лундквиста в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В последнем матче Король мог наблюдать за происходящим только со стороны. Но и его наследник не смог ничего противопоставить сопернику: «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из Нью-Йорка из плей-офф.

Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл дуэль Петру Мразеку в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестёркиным. И не стоит придавать слишком большого внимания тому, что и россиянин выглядел слабее Джеймса Раймера, который прекрасно проявил себя в решающем матче. Шестёркин сделал что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил никакой поддержки от нападения нью-йоркцев.

Это конец эпохи. Неизбежный. Лундквист провёл 129 матчей плей-офф подряд за «Рейнджерс». Когда он объявит о завершении карьеры, то его свитер должен быть поднят под своды арены. И даже такое окончание не должно что-то изменить», — полагает журналист.

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