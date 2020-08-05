Киф: игроки «Торонто» показали совершенно иной уровень с точки зрения жажды борьбы

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу во втором матче серии плей-ин в Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, 1-1).

«На этот раз мы сильно отработали в форчеке, не давая сопернику начинать атаки. С точки зрения жажды борьбы ребята показали совершенно иной уровень», — цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Райлли. Российский нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.