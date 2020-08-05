Куинн: сегодняшний матч — просто длинный список ошибок. «Рейнджерс» бегали сами по себе

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн раскритиковал команду за поражение в третьем матче серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3), которое подвело черту под выступлением его команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Это больно. Мы все разочарованы тем, как играли сегодня. Мы провели всего два хороших периода из девяти. Это, конечно, не то, чего мы ожидали, и, конечно же, не то, чем мы гордимся.



Сегодняшний матч — просто длинный список ошибок. Мы бегаем сами по себе, не держим зону. Стаал теряет свою клюшку, но никто не дает ему запасную. Просто ошибка за ошибкой — и счёт стал 1:1. Мы не смогли развить успех после того, как вышли вперёд», — цитирует Куинна пресс-служба Национальной хоккейной лиги.