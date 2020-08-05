Пульюярви подписал новый контракт с «Кярпятом». Игроком интересовались в КХЛ
Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви подписал новый однолетний контракт с финским клубом «Кярпят», информирует официальный сайт команды.
Минувший сезон финский нападающий также провёл в «Кярпяте», права на него в Национальной хоккейной лиге принадлежат клубу «Эдмонтон Ойлерз». Сообщалось, что 22-летний игрок не планирует возвращаться в канадский клуб. Пульюярви рассматривал также предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересовались в КХЛ.
В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка. Пульюярви — чемпион юношеского чемпионата мира 2016 года и молодёжного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.
- 5 августа 2020
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