«Тяжело вкатываться». Емелин рассказал о тренировках после коронавируса

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о первой тренировке после перенесённого коронавируса. Хоккеист рассказал, что ему непросто даются нагрузки после двухнедельного перерыва.



«Сидел две недели дома, было очень скучно. Сейчас тяжело вкатываться, это первый тренировочный день для меня, не совсем легко даётся. Думаю, через дня три войду в форму и всё будет отлично. Лучше переболеть до начала сезона, чтобы в ходе сезона не было каких-то перерывов, восстановлений. Тогда будет сложнее возвращаться к игровой форме, чем сейчас.



Многие знают, как мы играем и что делаем. Новичкам тяжелее, но у них есть время подготовиться до начала чемпионата», — рассказал Емелин в эфире клубного телевидения «Авангарда».